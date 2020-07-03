Meclis'te yeni koronavirüs vakası!
Meclis Başkanlığı, Meclis TV çalışanında koranavirüs tespit edildiği duyurdu.
Genel Kurul'un toplanamadığı, muhalefetin tüm gücüyle Adalet Komisyonu'nda görüşülen "çoklu baro" teklifini engellemeye çalıştığı Meclis'te bir koronavirüs vakası daha tespit edildi.
TBMM Başkanlığı, bugün 600 dolayında test yapıldığını, bir Meclis TV çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını durumunun da iyi olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, temas edenlerin test yaptırması uyarısında bulunuldu.
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