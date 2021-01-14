Medipol Üniversitesi öğrencileri yeni sisteme tepkili: "Öğrencini duy Medipol"

14 Ocak 2021 Perşembe, 23:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi sınav sisteminde yaptığı değişiklikler sebebiyle öğrencilerin tepkisi ile karşılaştı. Öğrenciler sınav süresinin kısaltılması ve bir önceki soruya dönememe kuralının getirildiği sistemde mağdur olacaklarını dile getirdiler.

Öte yandan sistemde yapılan değişikliklerin öğrencilere geç bildirilmesi de tepki çeken diğer bir konu oldu. Yüksek Öğretim Kurulu'nun pandemi için yayınladığı yönergede sistemin dönem başında bildirilmesi gerektiği belirtilirken Medipol Üniversitesi'nin sınava çok kısa bir zaman kala değişikliği öğrencilere bildirdiği öğrenildi.

Öğrenciler #ÖğrenciniDuyMedipol etiketi altından sosyal medyada sesini duyurmaya çalışıyor.