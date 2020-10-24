Mehmet Öner, hâkim ve savcı adayı 18 bin kişi içerisinden 96. oldu, mülakatta elendi
Hakkârili Mehmet Öner’in hayali mülakata takıldı. ÖSYM’nin Adli Hâkimlik ve Savcılık sınavında 18 bin 887 kişi içinde “91.92” puanla 96’ncı oldu. Ancak 3 dakikalık mülakatta “başarısız” bulundu. Öner, “Kimliğim ve memleketimin de elenmemde etkisi olduğunu düşünüyorum” dedi.
ÖSYM tarafından 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan Adli Hâkimlik ve Savcılık sınavında 18 bin 887 kişinin içinde “91.92” puan alarak 96’ncı olan Hakkârili Mehmet Öner 3 dakikalık mülakatın ardından “başarısız” bulunarak elendi. Adalet Bakanlığı’na dilekçe göndererek itiraz eden Öner, “Adayların liyakatini ölçmekten çok, yazılı yarışma sınavında başarılı olmayan adayların, başarılı adayların yerine geçirilmesi için başvurulan bir yol olduğu gözler önüne serilmiştir. Adayların ad ve soyadının sağ tarafında yazılan referansları, dilleri, memleketleri, kimlikleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır” dedi.
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan, 10 çocuklu bir ailenin ferdi olan Mehmet Öner, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandıktan sonra hem okuduğunu hem de inşaatlarda işçi ve garson olarak çalışıp geçimini sağladığını söyledi. 28 yaşındaki Öner’in hâkimlik hayali mülakata takıldı. Kendisi hakkında hukuka aykırı bir karar verildiğini söyleyen Öner, “Arkamda birilerinin olmaması, kimliğim ve memleketimin de elenmemde etkisi olduğunu düşünüyorum. Mülakatta kimlikle ilgili sorunla karşılaşacağımı biliyordum. Dava açacağım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar davayı taşıyacağım” dedi.
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