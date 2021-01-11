Meksika’da Covid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.
Tamaulipas Sağlık Sekreteri Gloria Molina Gamboa, yaptığı açıklamada, yurt dışından 29 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü belirtti.
Gamboa, söz konusu yolcunun 56 yaşındaki bir erkek olduğunu ve sağlık protokolleri kapsamında gözlem altına alındığını bildirdi.
İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar birçok ülkede daha rastlandı.
Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi Covid-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi.
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