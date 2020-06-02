Melih Gökçek 'çılgın' projesinin inceleme ve araştırma gezisine 650 bin TL harcamış
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde yaptırılan Ankapark için yapılan harcamaların bir yenisi daha belgelendi. İnşa sürecinde Atatürk Orman Çiftliği arazisine zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilen ve 750 milyon dolara mal olduğu belirtilen Ankapark için ABD’de yapılan inceleme çalışmaları kapsamında belediye kasasından 650 bin TL çıktı.
Fotoğraf: İHA
Melih Gökçek’in 750 milyon dolarlık çılgın projesi Ankapark için ABD’ye, ‘inceleme ve araştırma’ gezisi de yapıldığı öğrenildi. 2013 yılında Orlando Eyaleti’nde bulunan tema parklarda yapılan çalışmalar kapsamında belediye bütçesinden 650 bin TL harcandı.
DEMİR YIĞINI OLDU
Tartışmalı şekilde Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen ve “Turist rekoru” kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiliyi göremeyince kapatıldı. Başkentin göbeğinde koca bir demir yığını haline dönüşen tesisin girişlerine kilit vurulurken personelin büyük bölümü işten ayrıldı. Çürümeye terk edilen oyuncakların bakımını yapmakla görevli personel de ödeme alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.
BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Ankapark’ın inşa süreci başlamadan iki yıl önce, 2011 yılında ABB’ye devredilen AOÇ Hayvanat Bahçesi de 2013 yılına kadar bakımsız kalmasının ardından sessiz sedasız kapatıldı. Ankapark’ın çalışmaları başlayınca birçok hayvan, yakın illere gönderildi. Gökçek yönetimindeki ABB, AOÇ Hayvanat Bahçesi ile Tema Parkı Projesi’ne (Ankapark) ilişkin ABD’de incelemelerde bulunması için özel bir firmayla anlaştı.
İSTİSNAİ ALIM
2013 yılında sözleşmesi imzalanan anlaşma kapsamında el sıkışılan şirkete 649 bin TL ödendi. Sözleşme kapsamında şirketin, ABD’nin Orlando Eyaleti’nde bulunan tema parklarda inceleme ve araştırma yapacağı ifade edildi. Kamu İhale Kanunu’nun belediye şirketlerine istisna kapsamında hizmet alımı imkanı sağlayan, “3-g” maddesine dayanılarak yapılan ihalenin yaklaşık maliyetinin ise 670 bin TL olduğu bildirildi.
VATANDAŞA SORACAĞIZ
ABB Başkanı Mansur Yavaş, mayıs ayında yaptığı açıklamada, işletmeci firma yükümlülüklerini yerine getirmezse ihtarname yollayacaklarını ve belediyenin parka el koyacağını söyledi. Ankapark’a çok pahalı binalar ve konferans salonları yapıldığını anlatan Yavaş, “Vatandaşlarımızla birlikte burayı nasıl değerlendireceğiz diye bakacağız, bazı projelerimiz var ama tabii ki vatandaşlarımıza sorarak karar vereceğiz” dedi. Parkın yeniden çalıştırılması için sıfırdan bakım gerekeceğini bunun da ekstra maliyete yol açacağını ifade eden Yavaş, “Değerlendirmeye çalışacağız. Binaların, aletlerin yıpranması hep bize, halkımıza maliyet” diye konuştu.
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