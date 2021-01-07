Memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için verilen yüzde 7.36’lık zamma tepkili
Yoksulluk sınırının 8 bin lira civarında olduğunu hatırlatan memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için verilen yüzde 7.36’lık zamdan şikâyetçi oldu.
Birlik Sağlık-Sen üyeleri, memur maaşlarına yapılan zammı protesto etmek için semaverde çay demleyip yurttaşa çay ve simit ikram ederek “İktidarın verdiği zamla ancak çay ve simit alabiliyoruz” dedi.
Hükümetin verdiği zam oranlarının düşük olduğunu ifade eden Birlik Sağlık-Sen üyeleri Basmane PTT önünde çay ve simit ile yapılan zam oranını protesto etti. Birlik Sağlık-Sen Başkanı Ahmet Doğruyol, “Zamanında asgari ücretlilerimiz için yapılan çay simit hesapları maalesef bugün memurlarımız için yapılır olmuştur. Bundan dolayıdır ki bize verilen ilk maaş zamlarımızın bordrolarını yakarak, semaverde çay demleyip katılımcılara çay-simit ikram ediyoruz” dedi.
Ahmet Doğruyol, “2021 yılı ocak ayından itibaren memura yüzde 7.36, memur emeklisine yüzde 7.36, İşçi Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 8.36 zammı kabul etmiyoruz. En azından asgari ücretlilerimize yapılan yüzde 21.56’lık zammın memur ve emeklilerimize de uygulanması gerekirdi. Yapılan hesaplamalara göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının yaklaşık 2 bin 600 TL, yoksulluk sınırının yaklaşık 8 bin 500 TL civarında olduğu ortamda, emeklilerimiz açlık sınırında, ya da altında, çalışan memurlarımız ise açlık-yoksulluk sınırları arasında sıkışıp kalmışlardır” diye konuştu.
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