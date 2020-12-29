Memurlara verilecek ikramiyeyi yöneticilere dağıtmışlar
Sayıştay denetçilerinin 2019 raporuna göre AKP’li Adıyaman Belediyesi'nde, memurlara ödenmesi gereken ikramiye yöneticiler arasında paylaştırıldı.
Sayıştay'ın AKP'li Adıyaman Belediyesi'nde çok sayıda usulsüzlük saptadığı ortaya çıktı.
Sayıştay denetçilerinin 2019 raporuna göre AKP’li Adıyaman Belediyesi’nde üst düzeydeki 50 yöneticiye ikramiye ödendi. Memurlar ise açıkta kaldı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Sayıştay'ın Adıyaman Belediyesi'nin 2019 yılı raporundan çarpıcı başlıklar şöyle:
-2019 yılı mart ayına kadar belediyede meclis üyesi olan bir kişinin, belediye şirketi üzerinden belediyede işçi olarak çalıştığı, imar komisyonu üyesi olduğu ve yine belediyeden ihale alan bir şirketin de yönetim kurulu başkanı olduğu tespit edildi. 4 koltuklu yönetim kurulu başkanının huzur hakkı aldığı saptandı. Denetçiler, bir kişinin 4 görevde birden bulunmasını ‘mevzuata aykırı' buldu.
-Memurlara ödenmesi gereken ikramiyelerin hangi kriterlere göre ödendiği anlaşılamadı. Yılda en fazla iki kez ödenebileceği öngörülen ikramiyenin 50 personele verildiği; bu 50 personelin ise müdür ve üstü yöneticiler arasından belirlendiği tespit edildi.
-Afişler için limiti aşmamak gerekçesiyle 23 ayrı ihale yapıldı, hepsi aynı firmaya verildi. Toplam maliyeti 779 bin 425 TL oldu.
-Adıyaman Belediyesi, 2 milyon 655 bin 568 TL'lik görev zararı ödedi. Belediyenin faiz giderleri ise 4 milyon 652 bin TL oldu. Belediye, temsil ve tanıtma gideri olarak da 1 milyon 420 bin TL harcadı.
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