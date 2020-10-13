Menemen Belediyesi’nden “hoş geldin bebek” paketi

13 Ekim 2020 Salı, 16:23

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. “Hoş geldin bebek” projesi ile Menemen Belediyesi, yeni doğum yapan anne ve bebeğini ziyaret ederek hediyeler veriyor, hayırlı olsun diyor. Proje ile doğumdan itibaren bebeklerin bazı ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı beslenmeleri ile sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin sağlanması amaçlanıyor.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER HEDİYE EDİLECEK

Önümüzdeki hafta başlayacak proje kapsamında hemşire ve psikolog gibi uzman ekiplerle birlikte 0-3 aylık bebekleri ve ailelerini ziyaret eden Menemen Belediyesi, bu ziyaretler sırasında anne ve bebeğin ilk bakım gereksinimlerini de armağan ediyor. Hediyelerin içinde yer alacağı özel el yapımı çanta belediyeye bağlı kadın kooperatifindeki kadınlar tarafından el emeği olarak yapılıyor. Belediye tarafından kooperatiften satın alınan bu çantaların içinde yine kooperatifte çalışan Menemenli kadınlar tarafından özel olarak üretilen emzirme önlüğü, battaniye, yakalık, kundak, yastık, alt açma bezi gibi ürünler yer alacak. Anne ve bebek için hazırlanan hediye çantasında ayrıca pişik kremi, emzik, biberon, bebek bezi, ıslak mendil, tırnak makası, burun açma spreyi gibi yardımcı malzemeler de bulunuyor.

Lohusalık döneminde anneye psikososyal destek de sağlanacak olan projede, anne ve babalara gelişim ve beslenme rehberliği hizmeti de verilecek. Bebeğin gelişiminin uzman ekipler tarafından takibinin yapılacağı “Hoş geldin bebek” kampanyası dahilinde Menemen’de bulunan her yeni doğana ulaşmak hedefleniyor.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ"

Menemen’de doğan tüm bebeklerin evinde ziyaret edilerek hediyelerinin verileceğini ifade eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Söz verdiğimiz gibi, yeni bir sürece giren ailelerin bu düzene uyumunu kolaylaştırmak için hazırladığımız ‘Hoş geldin bebek’ paketi ile vatandaşlarımızın yanındayız. ‘Menemen’e hoş geldin, şimdi yaşama sırası sende’ dedikten sonra uzman kadrolarımızla yeni doğan bebeğin sosyal, bilişsel, dil ve motor gelişimlerini izleyerek, anne-bebek beslenmesi ve annenin lohusalık sürecinde aileye destek oluyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz. Doğumdan itibaren vatandaşlarımızın hayatlarının her evresinde yanlarında olan, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen bir belediyecilik anlayışımız var” açıklamasını yaptı.