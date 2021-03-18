Meral Akşener’den Atatürk’lü Çanakkale mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla andı...
Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin umutsuzluklar karşısında mucizeler yarattığı #18martcanakkalezaferi’mizi kutluyor, Cesareti ve kararlılığıyla zaferimize önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum…
Milletimizin umutsuzluklar karşısında mucizeler yarattığı #18martcanakkalezaferi’mizi kutluyor,— Meral Akşener (@meral_aksener) March 18, 2021
Cesareti ve kararlılığıyla zaferimize önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum… pic.twitter.com/eCk6Ybx2Ps
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