Meral Akşener’den Atatürk’lü Çanakkale mesajı

18 Mart 2021 Perşembe, 15:24

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin umutsuzluklar karşısında mucizeler yarattığı #18martcanakkalezaferi’mizi kutluyor, Cesareti ve kararlılığıyla zaferimize önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum…