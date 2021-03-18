Meral Akşener’den Atatürk’lü Çanakkale mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla andı...

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2021 Perşembe, 15:24
Meral Akşener’den Atatürk’lü Çanakkale mesajı
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Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:   

Milletimizin umutsuzluklar karşısında mucizeler yarattığı #18martcanakkalezaferi’mizi kutluyor, Cesareti ve kararlılığıyla zaferimize önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum… 


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