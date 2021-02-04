Merkel'den Rus aşısı Sputnik V'ye ilişkin açıklama: Karşı değilim
Almanya Başbakanı Angela Merkel Rus korona aşısı Sputnik V’nin Almanya’da kullanımına prensipte karşı olmadığını açıkladı. Öte yandan Merkel'in izlediği strateji muhalefet partilerince yoğun bir biçimde eleştiriliyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel Rus korona aşısı Sputnik V'nin Almanya'da kullanımına prensipte karşı olmadığını açıkladı. ARD televizyon kanalında bir programa katılan Merkel, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gerekli verilerin iletilmesi ve kurumun izin vermesi halinde her tür aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılabileceğini söyledi.
Rusya Sputnik V'nin kullanımına izin almak için EMA'ya başvuru yapmış ve Rus yetkililer yılın ikinci çeyreğinde AB'ye 100 milyon doz aşı sevkiyatı yapabileceklerini açıklamıştı. Kurumdan izin almak için çaba gösteren her aşının "memnuniyetle karşılandığını" söyleyen Merkel, "Rus Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile de tam bunu konuştum" dedi.
Rusya ilk korona aşısını geliştiren ve bu aşıya izin veren ülkelerden biri. Geliştirilen aşı, üzerinde yeterince araştırma yapılmadan izin verildiği gerekçesiyle bazı ülkeler tarafından eleştiriliyordu. Sputnik V aşısının üçüncü faz klinik deneylerinin ara sonuçları dün açıklanmış ve aşının yüzde 91,6 oranında etkili olduğu belirtilmişti. Merkel haberle ilgili "Rus aşısı hakkında da iyi verilere sahip olduğunu okuduk" dedi. Söz konusu aşıya dair yeni veriler tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı.
AŞILAMA SÜRECİNİN YAVAŞ İLERLEMESİNE ELEŞTİRİ
DW Türkçe servisinde yer alan habere göre Angela Merkel, eyaletlerin başbakanları, ilaç firmaları ve AB Komisyonu temsilcileri ile 1 Şubat Pazartesi günü bir toplantı yapmış ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda, yaz sonuna kadar her vatandaşın aşılanacağını söylemişti. Merkel ayrıca, şu ana kadar EMA'nın izin verdiği BioNTech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarıyla bu tarihin tutturulabileceğini, Curevac ve Johnson&Johnson aşılarına da izin çıkmasının beklendiğini söylemişti. Zirveden çıkan bu sonuç ise meclisteki muhalefet partileri Hür Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti tarafından eleştiriliyor.
Aşılara izinler konusunda gerekli titizliğin gösterilmesinin "hata" olmadığını söyleyen Merkel, "katı bir aşılama planı yapamayız" diye konuştu. Merkel Planın dinamik bir biçimde duruma uyarlanması gerektiğini, ayrıca AB'nin verdiği aşı siparişlerinde, genele bakıldığında bir aksilik yaşanmadığını belirtti.
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