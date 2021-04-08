Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na yeni üye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka Meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun Para Politikası Kurulu üyeliğine seçildiğini açıkladı. MHP eski Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı olan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun nikah şahitliği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmıştı.
Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi Üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiştir.
Sayın Hobikoğlu, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacaktır."
"KİŞİYE ÖZEL" DİYE YORUMLANAN KARARNAME İLE ATANDI
Resmi Gazete’de 18 Mayıs 2020’de yayımlanan kararnameyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi’ne devlet üniversitesinden atanacak öğretim üyesinin her iki görevi birlikte sürdürebilmesine yasal zemin sağlanmıştı. Bu düzenlemeden bir gün sonra, eski MHP Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Banka Meclisi üyeliğine seçilmişti.
ELİF HAYKIR HOBİKOĞLU KİMDİR?
Hobikoğlu hakkında TCMB’nin internet sitesinde şu bilgiler yer aldı:
“1977 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2003 yılında yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. 2014 yılında Makro İktisat Alanında Doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019 yılında profesör olarak atandı.
Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunmaktadır.
Evli ve üç çocuk annesidir.
Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.”
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