Mersin'de bir çift evlerinde ölü bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dağ evindeki çadırda, bir çiftin cansız bedeni bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 21:33
Mersin'de bir çift evlerinde ölü bulundu
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan çift evlerinde ölü bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Köseçobanlı Mahallesi'ndeki dağ evinde yaşayan 15 aylık bir çocuk sahibi Ahmet Ali T. ile Kader T. çiftinin evine, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan ekipler, Ahmet Ali T'nin silahla vurulmuş halde, karısının da tavandan sarkıtılan iple asılı şekilde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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