Mersin'de Kent Merkezi Kentsel Tasarım Projesi

25 Mart 2021 Perşembe, 10:07

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla belirlenen Akdeniz ilçesi 1. Etap Proje Alanı’nda Yenileme Avan Projesi hazırlanacak. Bu alan Kasaplar Çarşısı, Büyük Hamam, Zafer Çarşısı, Kırmızı Lacivert İşhanı, İl Özel İdaresi İşhanı ile Azak Han’ın doğusundaki Eski Belediye Hizmet Binası’nın yer aldığı yapı adasını (71 Ada) kapsıyor.

Yenileme Avan Projesi koruma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren, ulaşım, tasarım, fonksiyon ilkelerini ortaya koyan, çeşitli şemalar ve tasarım ilke ve detayları ile desteklenen bir biçimde hazırlanacak. Projede, alanın ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda, açık mekânların kapalı mekânlarla birlikte düzenlenmesi, toplu taşıma, taşıt, yaya, bisiklet, otoparklar, servis gibi genel ulaşım-dolaşım sorunlarının çözümü, çevre yapılarla ilişkilerin kurulması ve her türlü düzenlemenin temel ilkeleri belirlenecek.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Toplam 4.9 hektarlık alanda 16 adet tescilli kültür varlığı bulunuyor. Proje ile yapılan analizler doğrultusunda bölge içerisinde yer alan açık alanlar, çevredeki mimari ve kentsel değerler dikkate alınarak düzenlenecek. Cephe dönüşümü yapılarak atıl olan taşınmazların bulunduğu alanın cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Ayrıca otopark, meydan gibi donatı alanlarının artırılması da belirlenen hedefler arasında yer alıyor. Hazırlanan projeler, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayına sunulacak. Uygulama projesi sonrası mülk sahipleri ile yapılacak sözleşmeler sonrası inşaat etabına geçilecek. Projenin toplam süresi ise 240 gün olarak belirlendi.

TARSUS'TA BELİRLENEN GÜZERGAHLARIN YÜZÜ YENİLENECEK

Tarsus’ta yürütülecek çalışmalar kapsamında ise belirlenen alan içindeki güzergâhlarda bulunan kaldırım, kavşak ve refüj, süs havuzu gibi açık alanlarda bölgenin fiziksel yapısındaki işlevsel ve görsel bozuklukların rehabilitasyonunu sağlamak, yolun altyapı ve üstyapısının kentsel tasarım yaklaşımıyla kullanım kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Alan, Sait Bolat Bulvarı D 400’den başlayarak İsmet Paşa Bulvarı ile Adana Bulvarı istikametinde yaklaşık 4 bin 600 metrelik ve Atatürk, Alparslan Türkeş, Hilmi Seçkin, Kardeş Langen ile Rasim Dokur Bulvarları istikametinde yaklaşık 1410 metrelik güzergâhları kapsıyor. Hazırlanan projeler, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulacak. Ekipler, proje onayından sonra inşaat etabına geçecek. Projenin toplam süresi 150 gün olarak belirlendi.