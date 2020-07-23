Mersin'de tartıştığı komşusuna yumruk atarak ölümüne neden oldu

Mersin'de bir kişinin tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Olay günü ifadesinin ardından serbest bırakılan A.A. polis ekiplerince Antalya'da yeniden gözaltına alındı.

AA
23 Temmuz 2020 Perşembe, 12:52
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İddiaya göre, Altaylar Mahallesi'nde bir apartmanda A.A'nın (25), 3 gün önce gürültü nedeniyle tartışıp, attığı yumruk nedeniyle yere düşen Fatih Dikili (32), Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Dikili, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay günü ifadesinin ardından serbest bırakılan A.A. polis ekiplerince Antalya'da yeniden gözaltına alındı.


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