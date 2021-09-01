Mersin'de yolda yürüyen yurttaşın kafasına briketler düştü
Mersin'inde ekmek almak için markete giden 62 yaşındaki yurttaş yanından geçen kamyondan düşen briketler nedeniyle yaralandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkiinde dikkat çeken bir olay meydana geldi.
62 yaşındaki Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü.
BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI
Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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