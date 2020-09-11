"Mersin'deki tüm hastanelerin yönetimine AKP'lilerin yakınları mı atandı?"

11 Eylül 2020 Cuma, 14:33

Mersin’deki tüm hastanelerin üst düzey yönetici kadrolarına, "Mersin AKP Milletvekilleri, İl ve İlçe yöneticilerinin 1. Derecede akrabaları ile yakınlarının torpille atandığı" iddialarını Meclis gündemine taşıyan, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ali Mahir Başarır, “iddialar doğruysa insan sağlığı gibi önemli bir konuda hizmet veren kuruluşlarımızda böylesine torpilli atamaların yapılması endişe vericidir. İktidar partisi kadrolaşma uğruna vatandaşlarımızın sağlığını hiçe saymaktadır” dedi.

Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemi ile Meclis'te yazılı soru önergesi veren Başarır, “Sağlık Bakanımızın bu konuda gerekli incelemeleri başlatmasını bir an önce bekliyoruz. Söz konusu iddialar doğruysa yapılan bu atamalar ne ahlaki, ne etik ne de vicdanidir” dedi.

Başarır, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Mersin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 13 ilçe hastanesi, şehir hastanesi, ağız ve diş hastanesi vb. sağlık kuruluşlarında 120 adet üst düzey yönetici kadrosu bulunmaktadır. 07 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bu kadrolarda görev yapmakta olan Milli Gençlik Vakfı ya da İmam Hatip Lisesi kökenli olmayan, ailesinde sosyal demokrat görüşlü kişiler olan, AKP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin yakınları olmayan kişilerin tamamen kadro dışı bırakıldıkları ve ibranamelerinin alındıklarına dair iddialar Mersin kamuoyunda konuşulmaktadır.”

"MİLLETVEKİLİ ATANAN MÜDÜR YERİNE 1. DERECE AKRABASINI GETİRDİ"



Başarır sağlık kuruluşları ile ilgili iddiaları ise şöyle sıraladı:

“Toros Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün görevden alınıp yerine AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın bir yakının getirildiği;

“Toroslar Devlet Hastanesi Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü’nün görevinden alınıp yerine AKP Toroslar İlçe Başkan Yardımcısı Emsal Şaşmaz’ın arşiv görevlisi olan eşinin getirildiği;

“Mut Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bir kişinin atandığı ancak AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın müdahalesi ile aynı gün içerisinde bu kişinin görevden alınıp yerine 1. Derecede bir akrabasının atandığı ve daha birçok Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerin ilgili üst düzey yönetim kadrolarına AKP İl ve ilçe yöneticilerinin yakınlarının atamalarının yapıldığı da kamuoyu tarafından konuşulmaktadır. Söz konusu atamaların gizlilik içerisinde yürütüldüğü ve bugün (11 Eylül), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi’ne (ÇKYS) dâhil edilip oldubittiye getirileceği de iddialar arasındadır”

"ATAMALARI TEHLİKELİ BULUYOR MUSUNUZ?"

CHP’li Başarır önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Yukarıda yazılı olan tüm iddiaların doğru olup olmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları ne olmuştur? Araştırılmadıysa gerekli incelemeler başlatılacak mıdır?

“İddialar doru ise; Söz konusu yönetici kadrolarına AKP milletvekilleri, AKP İl ve ilçe yöneticilerinin 1. ve 2. derece akrabaları ile yakınlarının atanması ne derecede ahlaki ve etiktir?

“Ülkemizde milyonlarca işsiz varken, söz konusu yönetici kadrolarına atanan kişiler, kamu vicdanının yaralanmaması adına görevlerinden alınacak mıdır? Alınmayacaksa gerekçeleri nelerdir?

“Torpille üst düzey yönetici kadrolarına ataması yapılan kişiler, bulundukları görev dâhilinde ne kadar liyakat sahibidirler?

“Yapılan bu atamalar kadrolaşma ataması mıdır yoksa ihtisas ataması mıdır?

“Vatandaşlarımızın sağlığından sorumlu olan bu kuruluşlara, bu tür torpil atamaları yapılmasını tehlikeli buluyor musunuz? Bulmuyorsanız gerekçeleri nelerdir?”



