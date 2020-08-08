Meteor yağmuru başlıyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:22

Her yıl ağustos aylarında kendisini gösteren Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biri. Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay, en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemleniyor.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte de gökyüzü tutkunları bu doğa olayını gözlemlemek üzere bir araya gelecek.

Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.

Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim Merkezi'nden araç kaldırılacak.

Erciyes Kayak Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak gökyüzü meraklılarının sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini takmaları, soğuk havaya karşı battaniyelerini yanlarına almaları uyarısında bulunuldu.