Meteoroloji alarm verdi! Yeni haftada çok sayıda il için uyarı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 08:09

Meteoroloji alarm verdi! Yeni haftanın ilk gününde Marmara’nın güney ve doğu kesimlerinde Bursa-Kocaeli-Sakarya dolaylarında yerel yağışlar bekleniyor.

Bir diğer yağış Doğu Karadeniz’de Trabzon-Rize-Artvin dolaylarında olacak.Doğu Karadeniz’deki yağışların Salı-Çarşamba da devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yağışla beraber Pazar günü birkaç derece azaldı ancak yeni hatayla beraber tekrar tırmanıyor.



İç Anadolu 30 derecenin üzerinde, Marmara 30 derecelerde, Ege’nin kıyı ve güney kesimlerinde yine 35 derecelerde sıcaklık ölçülüyor.En yüksek sıcaklıklar Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu’da Şanlıurfa’da 38-39 derecelere çıkıyor.

Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.