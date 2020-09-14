Meteoroloji alarm verdi! Yeni haftada çok sayıda il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde sıcaklık ve bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Diğer taraftan Meteoroloji 17 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji alarm verdi! Yeni haftanın ilk gününde Marmara’nın güney ve doğu kesimlerinde Bursa-Kocaeli-Sakarya dolaylarında yerel yağışlar bekleniyor.
Bir diğer yağış Doğu Karadeniz’de Trabzon-Rize-Artvin dolaylarında olacak.Doğu Karadeniz’deki yağışların Salı-Çarşamba da devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yağışla beraber Pazar günü birkaç derece azaldı ancak yeni hatayla beraber tekrar tırmanıyor.
İç Anadolu 30 derecenin üzerinde, Marmara 30 derecelerde, Ege’nin kıyı ve güney kesimlerinde yine 35 derecelerde sıcaklık ölçülüyor.En yüksek sıcaklıklar Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu’da Şanlıurfa’da 38-39 derecelere çıkıyor.
Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Video Haberler
- 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
- Skandal görüntüleri ortaya çıkan istismarcı tutuklandı
- Tepki çeken görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu
- Firari FETÖ’cü, Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı!
- Yurttaşlar akın etti! Uyarıları hiçe saydılar
- Fatih'te hareketli anlar! Çığlıkları duyan koştu
- Skandal görüntü! Velilerin karşısına böyle çıktı
- Cem Yılmaz muhabire böyle çıkıştı: Normal insanlarız biz
- Bir kadın cinayeti daha! Av tüfeğiyle öldürüldü
- Otomobilinin yanına gitti, hayatının şokunu yaşadı!