Meteoroloji bu kez denizdeki fırtınalar için uyardı
Meteoroloji, Kastamonu kıyıları ile Samsun arasında etkili olması beklenen ve saatteki hızının 75 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Rüzgarın; batı ve kuzeybatıdan, bugün (Perşembe) akşam saatlerinden sonra Kastamonu kıyılarında, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Sinop kıyıları ile zamanla Samsun kıyılarında 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (Cuma) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Video Haberler
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
- Pantolonu inik halde girdi, hakaretler savurdu
- İnek hastaneye daldı: 4 yaralı
- Başkan makam aracını satışa çıkardı
- TOGG’dan yeni paylaşım
- Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu
- Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi
- 4 ilde yaşlılara 'yardım' tuzağı
- Prof. Dr. Özlü vakalardaki artışın nedenini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller