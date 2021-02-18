Meteoroloji bu kez denizdeki fırtınalar için uyardı

18 Şubat 2021 Perşembe, 13:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Rüzgarın; batı ve kuzeybatıdan, bugün (Perşembe) akşam saatlerinden sonra Kastamonu kıyılarında, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Sinop kıyıları ile zamanla Samsun kıyılarında 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (Cuma) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."