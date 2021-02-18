Meteoroloji bu kez denizdeki fırtınalar için uyardı

Meteoroloji, Kastamonu kıyıları ile Samsun arasında etkili olması beklenen ve saatteki hızının 75 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2021 Perşembe, 13:34
Meteoroloji bu kez denizdeki fırtınalar için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Rüzgarın; batı ve kuzeybatıdan, bugün (Perşembe) akşam saatlerinden sonra Kastamonu kıyılarında, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Sinop kıyıları ile zamanla Samsun kıyılarında 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (Cuma) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."


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