Meteoroloji'den Ankara için flaş dolu yağışı uyarısı

18 Ekim 2020 Pazar, 17:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için, sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den yapılan uyarıda şöyle denildi:

“Ankara çevrelerinde bu akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.