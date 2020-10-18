Meteoroloji'den Ankara için flaş dolu yağışı uyarısı

Dolu yağışları Türkiye için sıradanlaşmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için dolu yağışı uyarısında bulundu,.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 17:35
Meteoroloji'den Ankara için flaş dolu yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için, sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den yapılan uyarıda şöyle denildi:

“Ankara çevrelerinde bu akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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