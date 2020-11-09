Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Hava durumu için Meteoroloji'den verilen son dakika bilgisine göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar düşecek. Yağışlı bir hafta geçirmesi beklenen Marmara Bölgesi'nde de İstanbul, Çanakkale, Edirne başta olmak üzere hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
Bu hafta ülkenin kuzey kesimlerde hafif yağışlar görülecek. Marmara'da hava salıdan itibaren daha soğuk. Hissedilen sıcaklık 10 derecelere kadar düşecek. İstanbul'da hava; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü yağışlı geçecek. Sıcaklıklar, 15-18 derecelere kadar inecek.
İŞTE BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 19İzmir: Az bulutlu, 23Adana: Az bulutlu, 26Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, 19Antalya: Az bulutlu, 27Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 19
Trabzon: Parçalı bulutlu, 17Erzurum: Parçalı bulutlu, 12Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 20
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