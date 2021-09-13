Meteoroloji’den sağanak uyarısı
Meteoroloji, başta Ankara, Hatay, Bursa ve Eskişehir olmak üzere 12 ile sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Hatay merkez ve batı ilçelerinde (Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ, Belen) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.
BAZI İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa'nın güneyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Konya’nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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