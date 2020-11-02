Metiner: 'Başka yere geçmesinler' diye makamlarla ve ünvanlarla tuttuklarımız...

02 Kasım 2020 Pazartesi, 15:25

Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın sosyal medya hesabından AKP seçmenine yönelik kullandığı ifadeler AKP'li Mehmet Metiner'i kızdırdı.

Yusuf Ziya Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İçinde bulunduğumuz ekonomik çöküşü bütün öfkesi ile eleştiren bazı vatandaşlar, seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna Recep Tayyip Erdoğan deyince Aziz Nesin'e fazla mı kızdık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Özcan, "Garip bir seçmen grubu. Ah eğitim ah, sen iyi olsaydın bunlar olur muydu hiç?" dedi.

AKP eski milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner ise Gelecek Partili Özcan'a çok ağır ifadeler kullanarak tepki gösterdi.

Özcan'ın paylaşımı konu alan haberi paylaşan Mehmet Metiner, Özcan için "Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya, işte orası acıtıyor yüreğimizi..." dedi.

Metiner, Özcan hakkında "Beş para etmezin tekisin...Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya, işte orası acıtıyor yüreğimizi...Bizler gece gündüz ölüme meydan okurcasına mücadele ederken sizin gibilere makam bahşedildi.Şimdi kalkıp şarlıyorsun kifayetsiz ihanetçi..." diye yazdı.

"MAKAMLA TUTTUKLARIMIZ..." İTİRAFI

AKP'li isim, konuyla bir sonraki paylaşımında ise partisine ve iktidara yönelik eleştiride bulunup endişesini dile getirdi. Metiner isim vermeden "Onca ihanetlerine rağmen “sırf başka yere geçmesinler!” diye makamlarla ve ünvanlarla tuttuklarımız yarın aynısını yaparlarsa hayıflanmaya hakkımız olmaz. Bugünkü hainler gözdelerimizdi." diye yazdı.



