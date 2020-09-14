MHP 'Kadın Eşitlik Merkezi'nden rahatsız oldu

14 Eylül 2020 Pazartesi, 17:21

İstanbul Küçükçekmece'deki Zahide Özay Semt Konağı'nın CHP'li ilçe belediyesi tarafından 'Kadın Eşitlik Merkezi' adıyla dönüştürülmesine MHP'den "tepki" geldi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zahide Özay'ın isminin, Küçükçekmece'de 2018'de yapılan semt konağına verildiğini hatırlattı.

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin, konağın ismini, "Kadın Eşitlik Merkezi" olarak değiştirdiğini söyleyen Erdem, "Seçim bölgem Küçükçekmece'de CHP'li bir belediye başkanının göreve gelir gelmez semt konağının ismini değiştirmesinin altındaki sebep nedir? Bu tutum hangi maksada hizmet etmektedir? Tüm Küçükçekmece vatandaşı gibi ben de merak ediyorum." diye konuştu.

2016 yılında ölen Zahide Onay, 2013 yılındaki Gezi eylemleri sırasında Vatan Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isteyenlere tepki göstermiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o dönemki mitinglerinde Önay'dan övgü ile bahsetmiş ve "eli öpülür" ifadelerini kullanmıştı.