MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan çarpıcı iddia: Hukuki bir kılıf bulunarak parlamenter sisteme dönüş olacak

24 Eylül 2020 Perşembe, 08:07

Haber Global'de ‘Saynur Tezel Kayıt Altın'da programına konuk olan eski MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, parlamenter sisteme geçişle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve devam etmesini istediğini dile getiren Enginyurt, “Ama şu anki yapıda yüzde 50.1 hayal. Yüzde 50.1'i alma şansı yok. Yine hukuki bir kılıf bulunacak, hukuki bir gerekçeyle siz isteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak” ifadelerini kullandı.



