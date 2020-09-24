MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan çarpıcı iddia: Hukuki bir kılıf bulunarak parlamenter sisteme dönüş olacak

AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 50.1 oy alamayacağını belirterek parlamenter sisteme dönülmesi için hukuki bir kılıf bulunacağını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 08:07
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Haber Global'de ‘Saynur Tezel Kayıt Altın'da programına konuk olan eski MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, parlamenter sisteme geçişle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve devam etmesini istediğini dile getiren Enginyurt, “Ama şu anki yapıda yüzde 50.1 hayal. Yüzde 50.1'i alma şansı yok. Yine hukuki bir kılıf bulunacak, hukuki bir gerekçeyle siz isteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak” ifadelerini kullandı.



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