MHP’li Meclis üyesinden Zeydan Karalar’a teşekkür

18 Ekim 2020 Pazar, 12:13





Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ’ın ardından Feke ilçesine gerçekleştirilen ulaşım ve su yatırımlarının açılışını, halkın katıldığı törenlerle gerçekleştirdi. Başkan Zeydan Karalar, Ormancık, Süphandere ve Tokmanaklı köylerinde 3 köprünün açılışını yaptı. Feke Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Osman Erciyes, kürsüye çıkıp Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Erciyes, “Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı bütün mahallelerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Ormancık Köyü’nde- bölgedeki bütün köylerde eksiklerimiz var. Kanayan yaralarımız var. Toprağın yağmuru özlediği gibi bizler hizmet özlemişiz” dedi. Erciyes ayrıca Karalar’ı evine kahve içmeye çağırdı. Karalar da davete uyarak ve Erciyes’in evine gitti. İkili kahve içip, sohbet etti.

‘Feke lavanta bahçesi olacak’

Karalar, Feke’ye sadece su için şu ana kadar 25 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi. Köprü sayısının da artırılarak ulaşımın rahatlatılacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, Feke’de üreticiyi, kadını güçlendirmeye devam edeceklerini, Feke’yi lavanta bahçesi haline getirmeye kararlı olduklarının altını çizdi. Karalar, şehit yakınlarının evlerini de ziyaret edip, acılarını paylaştı.



