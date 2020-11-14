MHP'nin verdiği fezlekeye "Öcalan'ın mektubu" üzerinden tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için MHP'li milletvekillerinin suç duyurusu üzerine TBMM'ye gönderilen fezlekeye, "Abdullah Öcalan'ın mektubunu televizyonda okutanlar, Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşini devletin televizyonuna çıkaranlar şimdi kalkmışlar on parmaklarında on kara, sağa sola fezlekeymiş şuymuş buymuş sürmeye kalkıyorlar" diye tepki gösterdi.
CHP Sözcüsü Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen fezleke için şu değerlendirmeyi yaptı:
"Mahalli idare seçimlerini kazanacağım diye Abdullah Öcalan'ın mektubunu televizyonda okutanlar, Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşini devletin televizyonuna çıkaranlar şimdi kalkmışlar on parmaklarında on kara sağa sola fezlekeymiş şuymuş buymuş sürmeye kalkıyorlar. Milletimiz bunların ne yaptığını görüyor. En kısa sürede de sandıkta bu yaptıklarının hesabını soracaklar."
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Çöküşe Doğru
- Mehmet Ceyhan kötü haberi canlı yayında duyurdu!
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Çöküşe Doğru
- Mehmet Ceyhan kötü haberi canlı yayında duyurdu!
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!