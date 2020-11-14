MHP'nin verdiği fezlekeye "Öcalan'ın mektubu" üzerinden tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için MHP'li milletvekillerinin suç duyurusu üzerine TBMM'ye gönderilen fezlekeye, "Abdullah Öcalan'ın mektubunu televizyonda okutanlar, Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşini devletin televizyonuna çıkaranlar şimdi kalkmışlar on parmaklarında on kara, sağa sola fezlekeymiş şuymuş buymuş sürmeye kalkıyorlar" diye tepki gösterdi.

ANKA
14 Kasım 2020 Cumartesi, 17:52
MHP'nin verdiği fezlekeye
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CHP Sözcüsü Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen fezleke için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mahalli idare seçimlerini kazanacağım diye Abdullah Öcalan'ın mektubunu televizyonda okutanlar, Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşini devletin televizyonuna çıkaranlar şimdi kalkmışlar on parmaklarında on kara sağa sola fezlekeymiş şuymuş buymuş sürmeye kalkıyorlar. Milletimiz bunların ne yaptığını görüyor. En kısa sürede de sandıkta bu yaptıklarının hesabını soracaklar."


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