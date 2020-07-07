Miçotakis: En azından artık Erdoğan'a telefon açabilirim

07 Temmuz 2020 Salı, 14:51

Ankara ile Atina arasında savaş rüzgarları yorumlarına neden olan Doğu Akdeniz kaynaklı gerilimin düzeyi iki ülke liderlerinin 26 Haziran'daki telefon görüşmesiyle düşerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfla "En azından artık telefon açabilirim" dedi.

Skai Radyosu'na konuşan Miçotakis, Türkiye ile ilgili "Komşuyuz, önemli görüş ayrılıklarımız var, ama bu konuşmamamız anlamına gelmiyor" mesajını verdi.

Sputnik TR'nin haberine göre, Erdoğan'la aylar sonra 26 Haziran'da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinden memnuniyetini "Resmi iletişim kanallarının yeniden tesis edilmesi çok önemli. Artık her an telefon açıp bir meseleyle ilgili birbirimizle konuşabiliriz" diye ifade eden Yunan Başbakanı, Türkiye ile bir dizi konuda çok farklı görüşlerde olduklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Türk Cumhurbaşkanına bir çözüm mekanizmasından bahsettim, ancak bunun için Türkiye'nin diyaloğu imkansız hale getiren ilave gerilimler yaratmaktan kaçınması lazım."