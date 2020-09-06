Miçotakis’in oğlu Edirne sınırında
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in oğlunun Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğinde askerlik yapacağı açıklandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in oğlunun Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğinde askerlik yapacağı açıklandı.
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Yunan basını, 22 yaşındaki Konstantinos Miçotakis'in önümüzdeki hafta birliğine katılmasının beklendiğini yazdı.
Oğul Miçotakis ABD'deki Boston Üniversitesi'ni bitirerek iki ay önce Yunanistan'a geri dönmüştü.
Miçotakis'in yüksek lisans eğitimine başlamadan önce zorunlu askerlik görevini tamamlamak istediği belirtildi.
Yunanistan'da erkeklere 9 ay askerlik zorunlu.
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