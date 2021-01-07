Microsoft, 2021'de son vereceği 10 uygulamayı açıkladı
Microsoft'un 2021 yılı içerisinde kapatacağı Windows 10 ve Office 365 hizmetleri belli oldu.
Microsoft sürekli olarak hem Windows 10'u hem de Microsoft 365 abonelik hizmetini güncelliyor ve değiştiriyor. Bu da genellikle bazı eski veya az kullanılan uygulamaların ve özelliklerin iptal edilmesi anlamına geliyor.
CHIP Online'ın TechRepublic'e dayandırdığı haberine göre, Microsoft'un 2021'de desteğini durdurduğu tüm uygulama ve hizmetleri, beklenen emeklilik tarihleriyle birlikte listeledi.
11 Ocak'ta Microsoft'un Exchange Online hizmeti artık TLS 1. 0 ve TLS 1. 1 protokollerini desteklemeyecek. E-posta gönderip almak için Exchange Online kullanıyorsanız, daha fazla güvenlik sunan TLS 1.2'ye yükselttiğinizden emin olmalısınız.
Çevrimiçi toplantıları yönetmek için Skype for Business Online yerine Microsoft Teams'in en son sürümünü kullanmak için 15 Şubat'a kadar süre verildi.
Windows 10 ile birlikte gelen orijinal Microsoft Edge web tarayıcısı mart ayından itibaren destek almayacak. Bunun yerine, kullanıcıların, Chromium web motoruna dayalı olarak yeniden oluşturulan yeni Microsoft Edge sürümünü kullanmaları öneriliyor. Son tarih, 9 Mart.
Internet Explorer 11 için Microsoft 365 desteği 17 Ağustos'ta sona erecek. Başka bir deyişle, Microsoft'un eski web tarayıcılarından bir diğeri de hayatının sonuna geliyor. Microsoft 365'in hizmetleri ve çevrimiçi uygulamaları artık Internet Explorer 11'i desteklemeyecek.
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