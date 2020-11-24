Milletvekili, kentteki tabloyu böyle anlattı: İş çığrından çıkıyor, sistem çökmek üzere

24 Kasım 2020 Salı, 15:33

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın koronavirüs tablosunun kırmızı alarm verdiğine dikkati çekerek, “Manisa’da sağlık sistemi çökmek üzere. İyileşen hasta sayısından fazla yeni hasta geliyor. Hastaneler hınca hınç dolmuş vaziyette. Sağlıkçılar ise tükendi.” dedi.

İlçelerde merkeze göre vaka artışının daha fazla olduğunu belirten CHP’li Başevirgen ilçelerden merkeze sevk edilen ancak yer olmadığı gerekçesi ile hastaneye kabul edilemediği için hayatını kaybeden vakalarda artış olduğunu söyleyerek, ”Manisa ilçelerinde salgının önüne geçilemiyor. Özellikle hane içi bulaş çok yüksek. Komşu ve ev ziyaretleri nedeniyle en az 5-6 kişiye birden covid bulaşıyor. “ dedi.

"TEST SONUÇLANMA SÜRELERİ UZADI"

Birkaç gün öncesine kadar 5-6 saat gibi bir zamanda verilen test sonuçlarının 2-3 günde ancak sonuçlandırılmasının, vaka sayılarının arttığına dair de bir gösterge olduğunu ifade eden Bekir Başevirgen, “Manisa’da Nisan ayından bu yana vaka sayısı ve ağırlığının en yüksek noktasına ulaşıldı. Sürecin başlangıcında pozitif çıkan her hastayı hastaneye kabul edebilecek bir yatak kapasitesine sahip olan Manisa’da ne yazık ki birçok hasta evden takip edilmek zorunda kalıyor. Bütün servisler ve yoğun bakımlar dolu. Manisa’da vakaların önü alınamıyor, iş çığrından çıkıyor.” dedi.

"1 HASTA DOLULUK NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILAMADIĞI İÇİN ÖLDÜ"

Manisa’da günlük pozitif vaka oranının 3000 civarında olduğunun altını çizen CHP’li Başevirgen, “Doluluk nedeniyle hastaneye yatırılamadığı için ölen bir vakamız daha var. Kula’dan Manisa’ya sevk edilip burada yatak bulunamadığı için hastaneye kabul edilemeden hayatını kaybeden bir vatandaşımız daha oldu. Bütün hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin kapasiteleri doldu. Ek yataklarla idare edilmeye çalışılıyor. Tek yataklı odaya bir iki yatak daha eklenerek, aynı odada üç covid hastası yan yana yatırılıyor.” dedi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ ÇOK ARTTI"

Yoğun bakımların doluluk oranının maksimum kapasiteye ulaştığını belirten Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “ Merkezde ve ilçelerde özellikle ağır hasta sayısında çok artışımız var. Hastalarımızın çoğu yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar. Gelen hasta mecburen günlerce hastanede yatıyor. Taburcu edilen hasta olmadan yeni hasta alınamıyor. Sadece Turgutlu’da günlük 400 vaka tespit edildi. Turgutlu’da 3 günde covid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. “ diye konuştu.

"HASTALAR KORİDORDA"

Yaşanan vaka artışı nedeni ile hastaların iki, hatta üç kişilik odalarda tedavi edilmeye başlandığını ve oda sıkıntısı çekilen hastanelerde de vakaların koridorlarda sedye üzerinde beklemek zorunda kaldığını ifade eden Başevirgen, “Hastanelerin kullanılmayan alanları yoğun bakıma çevrilmeye çalışılıyor. Özellikle solunum cihazlarındaki yetersizlik nedeni ile hem hasta hem de doktorlar çok zorlanıyor.“ dedi.

"POZİTİF ÇIKSAN DA GEL ÇALIŞ"

Her hastanede günde yeni 10 sağlık çalışanına covid pozitif tanısı konulduğunu ifade eden Başevirgen, “Sağlıkçılara “Pozitif de çıksan gel çalış” deniyor. Yatak kapasitesini artırmak için yeni yatak ve ventilatörler temin edilmeye çalışılıyor ancak kim hizmet verecek? Buradaki en büyük sorunlardan biri mevcut personelin artan vaka yoğunluğuna yetişememesi. Sağlık çalışanlarında çok fazla pozitif vaka var. Bu nedenle çalışma ortamından da çekilmek durumunda kalıyorlar. Diğer sağlık çalışanları da, pozitif olan sağlık çalışanlarının yerini doldurmak için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Nöbet sayıları çok arttı. Sağlık çalışanları tükenmiş durumda.” Dedi.

"İLİN VEKİLİNE BİLGİ VERİLMİYOR"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, defalarca talepte bulunmasına rağmen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından kendisine vefat sayıları ile ilgili bilgi verilmediğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesinin bu ketum tutumunu anlamak mümkün değil. O ilin seçilmiş bir milletvekili olarak defalarca kendilerinden covid19 kaynaklı vefat sayılarının açıklanmasını istedim ancak her seferinde bu bilginin paylaşılamaz olduğu ifade edildi. Kimden ne saklanıyor? Sağlık Bakanlığının, Covid-19 tanısı konulan vaka ve ölüm sayısını doğru açıklamadığı gibi, Büyükşehir Belediyesi de şeffaflık ilkesinden uzak davranıyor ve bu bilgileri seçilmiş milletvekillerinden bile saklıyor. İçinde bulunduğumuz durumun vahametini bilmek vatandaşların en doğal hakkı. Hiç açıklanmayan veya olduğundan az açıklanan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle alınması gereken tedbirler gevşetilebiliyor ve bu nedenle yeni vaka artışının önüne geçilemiyor. Gerek Belediyeler gerekse Bakanlık, gerçek sayılarda artık şeffaf davransın ve doğru verileri kamuoyu ile paylaşsın.” İfadelerini kullandı.