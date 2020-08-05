Milletvekillerine genelde ‘linkli’ yanıt veren Albayrak, soruyu iktidar ortağı sorunca bu kuralı bozdu

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

YEP’te vergi yapılandırması olmayacağının açık şekilde belirtilmesine karşın Albayrak’ın öneriye doğrudan olumsuz bir yanıt vermemesi soru işareti yarattı. Hükümet daha önce de birçok “vergi affına” imza atmıştı.

Milletvekillerinin soru önergelerine çoğunlukla “link” adres göstererek yanıt veren Albayrak, soru Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’den gelince bu kuralını bozdu. MHP’nin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Karakaya, Bakan Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, salgının ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek Albayrak’a şu soruları yöneltti: “Mali yapıyı iyileştirmek, devletin gelirlerini artırmak, vergi akışını hızlandırmak ve artırmak, daralan ekonomide sıkışan mükelleflere ödeme kolaylığı sağlayacak bir matrah artırımı ve vergi/ SGK yapılandırması planlanmakta mıdır? Böyle bir planlama var ise düzenlemenin vergilendirme dönemleri itibarıyla kapsamı ve zamanlaması nedir?”

Albayrak, bu sorulara “30 Eylül 2019 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan YEP (2020-2022) kapsamında gerekli düzenleme ve tedbirler hayata geçirilecektir” yanıtını verdi. Albayrak’ın dikkat çektiği YEP’te, “Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecektir” hükmü yer alıyor.

Buna karşın Albayrak’ın önergeye bu yönde bir düzenleme yapılmayacağına yönelik açık bir yanıt vermek yerine, YEP kapsamında gerekli düzenleme ve önlemlerin yaşama geçirileceğini belirtmesi dikkat çekti.

Albayrak’ın kapıyı açık bırakan yanıtı, “yeni bir vergi yapılandırması mı geliyor” sorusunu gündeme getirdi.