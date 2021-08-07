Milli Eğitim Bakanı'nın değişmesinin ardın gözler tartışmalı üç bakanlığa çevrildi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, tam da okulların eylül ayında açılıp açılmayacağına yönelik tartışmalar sürerken görevinden affını istemesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Selçuk’u görevden alması sonrasında kulisler yeniden hareketlendi.

Siyaset kulislerinde uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği yapacağı konuşuluyor. Ancak Erdoğan, kamuoyunda beklenilen ve alışılanın aksine bu değişikliği peyderpey gerçekleştiriyor. Daha önce adı “dezenfektan skandalında” geçen eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u görevden alan Erdoğan’ın, peyderpey Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da görevden azlini isteyeceğinin altı çiziliyor. Bu bakanların ortak noktası ise son zamanlarda isimlerinin kamuoyunda sıkça tartışılır hale gelmesi.

NEDEN O İKİ İSİM?

Yangınlar öncesinde de Pakdemirli ile ilgili iddiaların kamuoyu gündemine geldiği ve Erdoğan’ın “en başından bu yana bu iddialardan rahatsız olduğu” konuşuluyor. Salgın ile birlikte patates, soğan gibi ürünlerde talep daralması nedeniyle satışların gerilemesi, elma üreticilerinin sıkıntıları gibi sıkıntılar, örnek olarak gösteriliyor. Son günlerdeki orman yangınlarıyla da “kamuoyundaki güvenini de artık yitirmeye başladığı” ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise salgın dönemindeki uygulamalarda “sıkıntı yaşadığı” belirtiliyor. Erdoğan’ın, yakın bir tarihte Koca’nın yardımcısı Emine Alp Meşe’yi görevden almasının “Koca’nın görevden azlinin bir sinyali” olarak nitelendiriliyor.