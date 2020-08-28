'Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihleri açıkladı' iddiası

28 Ağustos 2020 Cuma, 16:04

Habertürk'te yayınlanan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, 12. ve 8. sınıflar 21 Eylül'de okula başlayacak. 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılması planlanıyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak. Ara sınıflar ekimde açılacak.

Haberle ilgili MEB'den gelen son dakika açıklaması ise şöyle;

"Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen “MEB’DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU” şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."