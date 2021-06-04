'Milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı'

04 Haziran 2021 Cuma, 14:06

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Çin, Almanya ve İsrail’den ithal edilen tarımsal ilaç ve tohumlar nedeniyle meydana gelen İsrail Virüsü’nün Türkiye’de milli güvenlik meselesi olarak ele alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acilen harekete geçilmesini istedi.





ARICILAR EYLEME HAZIRLANIYOR

Sarıoğlu, arı popülasyonunu ve insanlığı tehdit eden İsrail Virüsü konusunda önlem alınmaması durumunda Türkiye genelinde arıcılarla, arılı kovanlarla eylem başlatacaklarını da açıkladı.

Mustafa Sarıoğlu, arı ölümlerine yol açan İsrail Virüsü konusunda ellerinde bulunan resmi evrakları Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilettiklerini belirterek, Türkiye geneline yayılmaması için önlem alınmasını istediklerini bildirdi.

SEBEBİ TARIMSAL VE KİMYASAL ZEHİRLER

TAHAP Başkanı Sarıoğlu, hastalığın arı kolonileri çökmek üzereyken fark edilmesi nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çekerek, İsrail Virüsü’nün Türkiye’de görülmesinin en önemli nedeninin dünyanın bir çok ülkesinde kullanımı yasak olan tarımsal ve kimyasal zehir barındıran ilaçların satışının denetimsiz ve kontrolsuz olarak yapılmasını gösterdi.

İSRAİL, ÇİN VE ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GELİYOR

İsrail Virüsü’nün Türkiye’ye Çin, Almanya ve İsrail menşeli tarım ilaçları, tohumlar ve kaçak yolla getirilen arıcılık ürünleri ile bulaştığının altını çizen Mustafa Sarıoğlu, “ İsrail ve Almanya, ham maddeleri dahi kendi ülkelerinde bulunması yasak olan bu ürünleri, başka ülkelerde üretip. Türkiye’ye satıyor” dedi.

ANALİZ RAPORLARINI GEÇİRECEK KİMYASAL İTHAL EDİLİYOR

Türkiye’de arı popilasyonunun yok olması sonucunda bütün canlıların hayatının tehdit altına gireceğine işaret eden Sarıoğlu, şunları söyledi:

“Ciddi kaygı içindeyiz acilen dünya ülkelerinde olduğu gibi tarımsal kimyasal zehirlerin kullanımı ülkemizde yasaklanmalıdır, biz bu konunun takipçisiyiz. İnsanlık tarihi boyunca raflarda şifa olarak bulunan balın artık Türkiye’de çivisi çıkmıştır.

Elimizde her türlü belge, bilgi mevcut bunları da Tarım Bakanlığına bildirdik. Lavanta, kekik, toz bal aromaları, analiz raporlarından geçmek için balın değerlerini düzenleyen kimyasalların ithalatının da acilen yasaklanmasını istiyoruz. Bütün bunlar olurken tüketici sivil toplum kuruluşlarının hiç birinin sesini çıkarmamasını da son derece manidar buluyoruz.

İnsan ve canlı sağlığını tehdit eden kimyasalların kesinlikle yasaklanması gerekir biz TAHAP olarak konunun takipçisiyiz, bilgi ve belgelerle ilgili bakanlık ve devlet kurumlarına müraacatlarımızı yaptık. Gerekenin yapılmaması durumunda arılı kovanlarla Türkiye genelinde eylem başlatacağız.”

ARILARI YAKILAN ÜRETİCİ CARESİZ

İsrail Virüsü bulunması nedeniyle, Samsun’un Bafra İlçesi’nde arı kovanları yakılan arı üreticisi ise 65 yıllık birikiminin yok olduğunu söyleyerek, yetkililere “Ne yapacağımı şaşırdım arılarımı Tarım İlçe Müdürlüğü’nden gelen emir üzerine yaktık. Bizim halimiz ne olacak, zararımızı kim karşılayacak?” diye seslendi.