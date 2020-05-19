Milyonların 19.19'daki bayram çoşkusu renkli görüntüler oluşturdu
19.19'da milyonların coşkusu pencere ve balkonlardan duyuldu.
19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yurttaşlar stadlari pencere ve bakonlarda kutladı.
Saatler 19.19'u gösterdiğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından birçok yurttaş balkonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anan şarkılar eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladı.
Kutlamada marşlara eşlik etmek isteyen yurttaşlar renkli görüntüler oloşturdu.
Ayrıca İBB’nin 19 Mayıs 2020 kutlamaları kapsamında yapacağı havai fişek ve ışık gösterisini Cumhuriyet Tv’den canlı olarak saat 21.05 itibariyle takip edebilirsiniz.
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