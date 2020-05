Minessota tarihinde bir ilk: Vali ulusal muhafızlara tam seferberlik emri verdi!

Minessota Valisi Walzz, ABD'deki protestoların merkezi konumundaki eyalette, Ulusal Muhafızlara tam seferberlik emri verildiğini duyurdu.

BREAKING: Minnesota Gov. Walz orders full mobilization of the Minnesota National Guard, "an action that has never been taken in the 164-year history of the Minnesota National Guard." pic.twitter.com/hsTU80YYEa