Minessota tarihinde bir ilk: Vali ulusal muhafızlara tam seferberlik emri verdi!

NBC'nin haberine göre, Minnesota eyaletinin 164 yıllık tarihinde bir ilk gerçekleşti ve Vali Timothy James Walzz, Ulusal Muhafızlara topyekün seferberlik emri verdi

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:52

Minessota Valisi Walzz, ABD'deki protestoların merkezi konumundaki eyalette, Ulusal Muhafızlara tam seferberlik emri verildiğini duyurdu.

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