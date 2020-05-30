Minessota tarihinde bir ilk: Vali ulusal muhafızlara tam seferberlik emri verdi!
NBC'nin haberine göre, Minnesota eyaletinin 164 yıllık tarihinde bir ilk gerçekleşti ve Vali Timothy James Walzz, Ulusal Muhafızlara topyekün seferberlik emri verdi
Minessota Valisi Walzz, ABD'deki protestoların merkezi konumundaki eyalette, Ulusal Muhafızlara tam seferberlik emri verildiğini duyurdu.
BREAKING: Minnesota Gov. Walz orders full mobilization of the Minnesota National Guard, "an action that has never been taken in the 164-year history of the Minnesota National Guard." pic.twitter.com/hsTU80YYEa— NBC News (@NBCNews) May 30, 2020
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