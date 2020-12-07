Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 00:49

Kaza, saat 23.10 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 170'inci kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Ankara'ya balık almaya giden Erdem Akçakaya yönetimindeki 51 BD 456 plakalı minibüs, önünde giden Levent Albayrak yönetimindeki 06 BMD 05 plakalı pancar yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Erdem Akçakaya yaralandı, araçta yolcu konumunda bulunan İsmail Ünal ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Akçakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yara almadan kurtulan TIR şoförü Levent Albayrak ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.