Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise tepki
Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından Esenyurt’ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız, bir tane araba var zaten" diyerek polise tepki gösterdi.
Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Ekipleri tarafından Esenyurt E-5 yan yol üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik fazla yolcu uygulaması gerçekleştirildi.
Belediye otobüsleri dahil tüm araçlarda kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta fazladan olan yolcuların inmesi istendi.
Yolculardan birisi, inerken polise tepki göstererek, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" dedi. Yolcu, "Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.
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