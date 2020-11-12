Mısır basınından çarpıcı Türkiye iddiası: İkili ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir

12 Kasım 2020 Perşembe, 14:58

Mısır merkezli Mada Masr gazetesinin Libyalı resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, iki ülke arasında devam eden görüşmeler kapsamında Kahire'de Mısırlı yetkililerle bir araya geldi. Haberde ziyaretin, Türkiye'nin bilgisi dahilinde olduğu öne sürüldü.

Söz konusu görüşme, 2017'de gerçekleşen ve Libya'nın doğusundaki isyancı güçlerin lideri Halife Hafter de dahil olmak Libya siyasetinden çeşitli aktörleri bir araya getiren başarısız görüşmeden bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

"TÜRKİYE, YENİ BİR SAYFA AÇMAYA İSTEKLİ"

Gazeteye konuşan Türkiye Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, Türkiye'nin, Libya da dahil olmak üzere bölgesel sorunların üstesinden gelebilmek ve bu bağlamda bir yol haritası üzerinde çalışmak adına Kahire ile yeni bir sayfa açmaya istekli olduğunu öne sürdü.

Haberde, Mısır'ın da Körfez ülkelerinin artan etkisini dengelemek adına Ankara'nın bölgesel etkisinden yararlanamaya istekli olabileceği iddia edildi.

Habere göre, ziyaretin Joe Biden’ın ABD'deki seçim zaferiyle kesişmesi de ayrıca dikkat çekici, zira Kahire'deki resmi çevrelerde, ABD yönetiminin Libya'ya olan ilgisinin artabileceğine yönelik bir inanç var. Gazeteye konuşan ve "Biden, Serrac'ı güçlendirmek isteyebilir," diyen Mısırlı bir yetkiliye göre, Mısır bu durumda ABD ile ters düşmek istemeyebilir.

LİBYA'DAN MISIR'A ÜST DÜZEY ÇIKARMA

Başbakan Serrac’ın Mısır'a yönelik ziyaretinin, Türkiye'ye yakın bir figür olan Libya İçişleri Bakanı Fetih Başağa’nın Mısır ziyaretinden bir kaç hafta sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Mada Masr'ın Libyalı resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Başağa, Kahire ziyareti sırasında Serrac'ın gelişine zeminin hazırlamıştı.

Serrac'ın Mısır başkentinden ayrılmasından kısa bir süre sonra ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkan Yardımcısı Ahmet Muaytik'in bölgeye intikal etmesi dikkat çekti. Libyalı kaynaklara göre, Muaytik görüşme öncesinde, Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi'de Halife Hafter’in oğlu Halid ve Aoun al-Gerjani ile bir araya geldi.