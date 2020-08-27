Yunanistan parlamentosu Mısır ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 20:18

Kahire merkezli Al Ahram gazetesinin haberine göre, bu ayın başında imzalanan ve daha önce Mısır parlamentosu tarafından onaylanan anlaşma, bugün itibariyle Yunan milletvekillerinin çoğunluğu tarafından onaylanarak resmiyet kazandı.

Kıta sahanlığını Yunanistan tarafından yasa dışı bir biçimde ihlal edilen Türkiye'nin, Atina ve Kahire yönetimleri arasında imzalanan anlaşmaya tepki göstermesi bekleniyor. Anlaşmanın ön gördüğü sınırlar, Türkiye'nin geçen yıl Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının öngördüğü sınırlar ile kesişiyor.