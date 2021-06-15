Mithat Sancar: Herkes kimin kimi satacağını merakla bekliyor

15 Haziran 2021 Salı, 15:34

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM grup toplantısında, "İktidar her kademede susuyorsa bu suçları kabul ediyor" deyip "Gelin, Meclis’te komisyon kuralım. Ya da bizler araştıralım. Korkunç bir suçlular düzeni oluşturulmuş. Onun için partimize kapatma davası, Kobani davası açıyorlar" sözleriyle Meclis'te komisyon kurulması çağrısı yaptı.

"Bir satış borsası açıldı" diyen Sancar, "Herkes kimin kimi satacağını merakla bekliyor. Satış sırası bana ne zaman gelecek diye bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HDP SUSKUNLUK PAKTINI ASLA TANIMAYACAK"



İktidar her kademede susuyorsa bu suçları kabul ediyor. Bu suskunluk sadece iktidar çevreleriyle sınırlı kalmıyor, ne yazık ki muhalefet saflarında da benzer bir tutumu görüyoruz. Olayları küçültmeye, iddiaları sıradanlaştırmaya çalışan yaklaşımlara tanık oluyoruz. Bu ülkede birilerinin aklından bir suskunluk paktı yaratmak geçiyor olabilir. Gelin hep birlikte susalım bu dönemi idare ederek geçirelim diye bir niyet varsa buradan uyarıyoruz, HDP susmayacak. HDP hakikatleri söylemeye devam edecek, suskunluk paktını asla tanımayacak.

ERDOĞAN'IN PEKER AÇIKLAMASI

Ne diyor AKP Genel Başkanı, 'Bizim bu işlerle kaybedecek zamanımız yok' diyor, başkaları da buna aile içi mesele muamelesi yapmaya çalışıyor. İkisinin de çıktığı yer aşağı yukarı aynı kapı. Bunun Türkiye’ye, geçmişteki adalet anlayışına zararı büyük olur. Böyle bir niyet varsa bundan şimdiden vazgeçsin. O haykırışı HDP yapacaktır. Bu haykırışı çığ gibi büyütecektir. AKP Genel Başkanı, 'Bizim bu işlerle kaybedecek zamanımız yok' diyor, siyaset-mafya-devlet iç içeliğini palazlandırırken maşallah bolca zamanınız vardı. Bu mesele o kadar basit değil. Her gün itiraf ve ikrarla doğrulanan şeyler basit şeyler değildir. Bizim buna ayıracak zamanımız çok.

"GAZETECİSİ BİLE 10 MİLYON AVRO İLE İŞ YAPIYOR"

HDP bu ülkenin vicdanıdır. Bunu yok etmek için de öyle kirli ilişkiler düzeni kurmuşlar ki gazetecisi bile 10 milyon avro ile iş yapıyor. Ve bunlar sadece şimdi ortalığa saçılanlar. Gerçekler ortaya çıktıkça TV’de konuşanların ve onları konuşturanların çok büyük çoğunluğu bu kirli düzenden beslenenlerdir. Gelin, Meclis’te komisyon kuralım. Ya da bizler araştıralım. Korkunç bir suçlular düzeni oluşturulmuş. Onun için partimize kapatma davası, Kobani davası açıyorlar.

128 MİLYAR DOLAR



İşledikleri suçlar ve onlarla bağlantılı bütün diğer işler 128 milyar doları da bulur. 128 milyar doların hesabını soracağımız gibi 128 milyar suçunuzun da peşinizdeyiz. Kaçamayacaksınız. Bu iktidar da bu iktidarla birlikte hareket edenler de, meselelerin etrafında dolanan, sessizlik mutabakatına göz kırpan kim varsa kaybedecek, onurla yürüyenler kazanacak. Savcılar harekete geçmiyor. Bunları sayacağız tek tek. Yargı içinde varsa vicdanlı insanlar vardır inanıyorum. Ya bu oyunları bozsunlar ya da oyundan çekilsinler.

"HÂKİMLERİN İÇİNDE YÜZDE 25 NE YAPIYOR?"



HSK’nın demokratik meşruiyetinin olmadığını, yargıyı dizayn ettiğini söylüyoruz. Muhalefet partileri HSK seçimlerine 11 üyeden 3’ünü almak adına iktidarla uzlaştı. Bu uzlaşmaya katılan muhalefet partileri yargı eliyle yaratılan kirliliklerin peşine düşmezlerse sorumluluk altında olacaklar. Savcıların, hâkimlerin, çantalarla valizlerle paralar aldığını iddia ediyor, isimler veriyor Sedat Peker. Savcıların harekete geçmesi için zaten kâfi. Bir İdari Yargı Hâkimi davasını karara bağlayacak müteahhitle boy boy fotoğraf çektiriyor. HSK sessiz kalmakla suça ortak oluyor. Bu hâkim dediğini de ihbar kabul etmeyecek misiniz? Hâkimlerin içinde yüzde 25 ne yapıyor?