Moda devi 500 kişiyi işten çıkaracak

16 Temmuz 2020 Perşembe, 10:04

İngiliz moda devi Burberry, koronavirüs salgınının ve beraberinde gelen ekonomik krize dayanamayan markalar arasına girdi. Bloomberg'de yer alan habere göre son çeyrekte satışları yüzde 45 düşen Burberry, dünya çapında 500 çalışanıyla yolları ayırma kararı aldı. Şirket, salgın nedeniyle devam eden çeyrekte de satışlarda beklenen toparlanma olmayacağı tahmininde bulundu. Bu gelişme sonrası şirketin Londra Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 6.7 düştü.

DAHA ÇOK OFİS ÇALIŞANIYLA YOLLAR AYRILACAK

Markanın dünya çapında 10 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarma planlamaları kapsamında Londra'da 150 işçinin görevine son verilecek. Burberry ayrıca daha önce açıklanan 140 milyon poundluk (1 milyar 214 milyon TL) tasarruf hedefinin üzerine 55 milyon pound daha ekledi.

Şirketin Finans Müdürü Julie Brown, “Yeniden yapılanma çerçevesinde ürünlerimize daha fazla odaklanacağız. İngiltere'de yapılacak işten çıkarmalar perakende ya da üretim ekiplerini etkilemeyecek. Tüm dünyada daha çok ofis çalışanlarımızla yolları ayıracağız” diye konuştu.

Burberry, 2018'de Fransız moda evi Givenchy'nin tasarımcısı Riccardo Tisci'yi transfer etmişti. Ancak salgın, Burberry'nin Tisci önderliğinde gençleri hedef alan, yeni aksesuarlarla imaj değişikliğine gitme planlarına darbe vurdu.

koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektör lüks tüketim malları oldu. Genelde fiziksel mağazalardan satış yapıldığı için karantina tedbirleri, dükkanların haftalarca kapalı kalmasına neden oldu. Bundan ders çıkaran sektörün önemli markaları artık dijital dönüşüme ağırlık vermeye başladı.