Moskova: ‘Donald Trump’ın seçimlerine müdahale etmedik’

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:38

ABD Senatosu, Rusya’nın Donald Trump’ın başkan olarak seçildiği 2016 seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştığını iddia ettiği rapora Moskova’dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, ‘Rusya'nın müdahalesinin olduğu iddia edilen en son ABD Senatosu İstihbarat Komitesi raporunun doğrulanabilir gerçekleri içermediğini’ söyledi.

Zakharova sözlerine “Daha önce Mueller raporu ve Demokrat Parti’nin sunucularının hacklenmesiyle ilgi suçlamalar ABD’nin demokrasiyi baltalama arzusudur” dedi.

‘RUSYA KARŞITI MİTLER BUNLAR’

Sputniknews’te yer alan habere göre, Maria Zakharova, Rusya’nın ABD’nin suçlamalarındaki gerçekliklerin eksikliğinden şikayet ettiğini vurgulayarak ‘siyasi çatışmalara’ soktuğunu” söyledi. Bu durumun ABD ile ilişkilere zarar verdiğini belirterek Rusya karşıtı mitlerin yayılmasına karşı Washington’u uyardı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’nin raporunda, Vladimir Putin'in Hillary Clinton'a zarar veren bilgileri bulmak ve sızdırmak için Demokrat Parti bilgisayar ağlarının hacklenmesi emrini verdiği iddia edildi.