Moskova'da açılan 'Stal'in Döner' sosyal medyayı karıştırdı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 16:36

Sputnik'in haberine göre, Facebook kullanıcılarından Olga Marşeva, "Voykovskaya metrosu yakınlarında bir yerde. Serviste, (Sovyet Birliği'nin gizli polis teşkilatı) NKVD memurları, menüde '(SSCB İçişleri Halk Komiseri Lavrentiy) Berya'dan tkemali soslu' döner (eti neden en iyisi sormayın). Tam bir cehennem çöpü" paylaşımında bulundu.Dönerci sahibinin böyle bir pazarlama yöntemine başvurması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.Bazıları, "Tamamen delirdiler" derken, "Köksüz ve vicdansız ahlaksızlar. Üstelik hafızaları da yok" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar da yapıldı.Ancak 'Stal'in Döner'i olumlu karşılayanlar da oldu.

Konsepti, tartışmak üzere PR bloğuna alacağını belirtenlerin yanı sıra, takipçilerden biri, dönerciyi eleştirenleri hedef alarak "Gözünüzdeki merteği görmüyorsunuz, değil mi?" ifadelerini kullandı.Sivil Toplum ve İnsan Haklarını Geliştirme Başkanlık Konseyi Başkanı Valery Fadeev, "Stal'in Doner" fikrine, "kötü bir pazarlama taktiği" dedi. Geçmişte o rejimden baskı görmüş insanların torunları ve akrabalarının bu fikri hoş karşılamayacağını da ekledi.

360TV Rusya'nın haberine göre ise, dün akşam saatlerinde mekanı kontrol etmek için gelen polisler, dükkan çalışanlarına bazı belgeler doldurttu. Ardından yetkililer, dükkan çalışanlarından dükkanı boşaltmalarını istedi ve mekan polisler tarafından kapatıldı.