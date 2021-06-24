MSB, 1950'lerde Kore'de görev yapan Türk askerlerinin fotoğrafını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kore'de görev yapan Türk askerlerinin fotoğrafını paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayı'na ait tarihi fotoğraflara yer verildi.
Paylaşımda, "Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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