MSB: “Metina’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:33

Pençe-Şimşek operasyonunun yapıldığı bölge olan Irak’ın kuzeyindeki Metina’da 3 PKK’li Türk Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.



MSB tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” denildi.