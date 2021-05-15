MSB: “Metina’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Pençe-Şimşek operasyonunun yapıldığı bölge olan Irak’ın kuzeyindeki Metina’da 3 PKK’li Türk Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” denildi.
Video Haberler
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Altun'a tepki: Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor?
- Ünlü hukukçu, Ağar’ın nasıl ‘aklandığını’ açıkladı
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- Soylu büyük tehdit altında
- NBA yıldızı Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı