Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın acı haberi Isparta'ya düştü
Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın şehadet haberi, Isparta'daki ailesine verildi.
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde, arama- tarama failiyetleri sırasında PKK'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın (27) şehadet haberi, Isparta'daki ailesine verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'li teröristlerle çıkan çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu.
Isparta'nın Gelendost ilçesi Çaltı köyünde oturan babası Sadettin Özdamar ve annesi Hatice Özdamar'a şehadet haberi, Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.
2 YIL ÖNCE TSK’YA KATILDI
Şehit Yasin Özdamar'ın yaklaşık 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı, öncesinde ise Isparta’da bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
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