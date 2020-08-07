MSB: "Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

07 Ağustos 2020 Cuma, 14:22

MSB’den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadelesi hız kesmeden devam ettiği vurgulanarak, "Gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden aralıksız devam eden operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor.

Kahraman Mehmetçik, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor" denildi.



Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde son 24 saatte Irak kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu" ifadesi kullanıldı.



Kahraman ordumuzun hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terör operasyonlarının hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

