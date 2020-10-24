MSB'den Pentagon'a S-400 tepkisi

24 Ekim 2020 Cumartesi, 16:05

MSB, açıklamasında, "Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır" sözlerini kullandı.