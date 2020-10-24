MSB'den Pentagon'a S-400 tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, "İttifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 16:05
MSB'den Pentagon'a S-400 tepkisi
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MSB, açıklamasında, "Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır" sözlerini kullandı.


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